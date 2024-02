Sangiovanni, il mega tatuaggio prima di Sanremo. Poi parla di quanto è cambiato (dopo la rottura da Giulia Stabile)

Perché sei cambiato? "Perché è normale farlo". Così Sangiovanni risponde a una delle domande che gli è stata posta nel noto box domande di Instagram. In queste ultime settimane il cantante ha spesso parlato di questo cambiamento che sta attraversando e di cui si ricorderà per sempre grazie anche al grande tatuaggio che si è fatto sulla schiena.

"Prendi le critiche e fanne tesoro. Nessuno vuole il tuo male ricordalo" gli scrive un fan. Ma Sangiovanni non è d'accordo: "Io invece credo che ci siano sempre più persone a volere il male in generale perché forse hanno il male dentro e non hanno una valvola di sfogo, un obiettivo, una via di fuga. I social media sono un contesto utile e positivo per tante cose il problema sono le persone che li popolano e le regole che non esistono (purtroppo). Tutti sono pronti a giudicare - ha scritto Sangiovanni che il 6 febbraio salirà sul palco dell'Ariston come uno dei big -, puntare il dito, offendere, tanto alla fine dietro uno schermo non pensi che quelle cose tocchino gli altri, che dall'altra parte a volte ci sono delle persone fragili a cui sentire certe cose fa soffrire profondamente. E soprattutto non ti può succedere niente, ognuno ha la libertà di dire e fare quello che vuole e se fosse così anche nel mondo reale immagina cosa succederebbe". Una riflessione che inevitabilmente porta la memoria a quel ragazzino che ad Amici si è costruito un'immagine, e una carriera, e anche una relazione.

Giulia Stabile, Sanremo e il tatuaggio

Quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile è stata una storia nata sotto le luci del talent di Canale 5 e poi vissuta tra gli impegni di entrambi i due astri nascenti dello spettacolo italiano. Stabile con il suo lavoro da ballerina professionista di Amici, e grazie alle numerose pubblicità, a soli 21 anni si è comprata casa, Sangiovanni salirà per la seconda volta sul palco dell'Ariston con una canzone ('Finiscimi') dedicata proprio a Giulia, in cui parla della fine della loro relazione e anche di un nuovo inizio.

A chi poi gli chiede 'come stai?' risponde che è carico per Sanremo "per questo cambiamento che sto vivendo, per questo nuovo viaggio. Mi sento tranquillo mentalmente ma a volte il mio corpo risponde diversamente e non è al top. È comunque una domanda complessa e preferisco dare tutto me stesso sul palco che qui".

In merito poi al grande tatuaggio che va da scapola a scapola Sangiovanni non dice molto, ma ci tiene solo a specificare che è vero. Lo ha realizzato nello studio di Blaak.ink ed altro non è che il titolo del suo nuovo album: "Privacy".