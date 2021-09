Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? Chi è Santa Manu, la musicista dello "scandalo" e che cosa ha da dire 

Amatissimi dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si sono innamorati, Giulia Stabile e Sangiovanni continuano ad appassionare il pubblico in virtù della loro love story. Il pubblico, sì, hater compresi, tanto che nelle ultime ore è andata circolando in rete una indiscrezione secondo cui il cantante - vero e proprio re dell'estate con la sua hit Malibù - avrebbe un filarino con la collega Santa Manu, di professione musicista. Chiacchiere di fronte a cui Giulia ha deciso di prendere posizione.

Il messaggio inviato da Santa Manu a Giulia

Dopo il veleno riversato online dalle malelingue, Giulia ha deciso di condividere sui suoi social un messaggio inviatole dalla stessa Santa Manu. Messaggio in cui la ragazza spiegava che i tanti incontri avuti in queste settimane con Sangio sono dovuti esclusivamente a ragioni professionali. "Sarai abituata ai commenti delle persone - ha scritto Santa Manu - penso che dopo tutti questi mesi hai ormai metabolizzato il meccanismo e vai avanti tranquilla per la tua strada (anche se immagino che a volte può essere pesante)". E ancora: "Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male per qualsiasi cosa normale una persona fa. Sono fidanzata e ho super rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due. Voglio solo fare il mio lavoro bene e che Sangio stia bene e sia sereno. Sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me :)".

La risposta di Giulia

Una smentita piena, insomma. Dichiarazioni verso cui Giulia ripone la sua massima fiducia. "Ecco a voi - scrive - lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo. Alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo. Vi chiedo per favore di smetterla".

"So che con il fatto che siamo diventati personaggi pubblici alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in alcune questioni private e di criticare - prosegue la vincitrice di Amici - Però voglio far capire almeno a chi ci segue e ci vuole bene che questa cosa non fa bene a me, a lui e neanche alle persone che ci stanno intorno e lavorano con noi. Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego"

Chi è Santa Manu

Manuela Rinaldi, ovvero Santa Manu, è una musicista ed autrice. Songwriting atipica che mescola la canzone italiana a sonorità urban contemporanee, tra i suoi brani ricordiamo Hit, Paris, Coca cola e Baby boy

In basso, Santa Manu (Crediti Instagram)