In shorts e anfibi: la foto della premier finlandese Sanna Marin è virale

Dal 2019, quando è stata nominata prima ministra della Finlandia, Sanna Marin non ha mai smesso di far parlare di sè. Prima per la sua giovane età, a 34 anni è stata la leader di governo più giovane del mondo, e poi per la sua presa di posizione che ha portato la Finlandia a non essere più "neutrale": prima ha chiesto l'ingresso nella Nato e poi si è schierata apertamente contro la guerra in Ucraina e quindi contro Vladimir Putin.

Da due giorni i social, in Finlandia ma non solo, sono letteralmente impazziti per la foto della prima ministra in pantaloncini di jeans, anfibi e chiodo di pelle. Una mise inconsueta per un capo di stato che però è stata accolta di buon grado, anzi letteralmente celebrata. L'abbigliamento era consono all'evento, Marin stava partecipando al Ruisrock, il festival musicale nella città di Turku.

Lo scatto, realizzato da Janita Autio, è stato condiviso dal profilo Instagram della manifestazione e in poco tempo ha raccolto un grandissimo numero di mi piace e di commenti. "Può governare per sempre?", "È la miglior premier del mondo", alcuni scrivono, qualcuno si spinge ad affermare che è "Una foto che finirà nei libri di storia" e poi ancora "Queen Sanna", "La foto diventerà famosa". Insomma un vero e proprio tripudio di consensi per una foto che ha in sè della rivoluzione: dimostra che anche in una tenuta meno formale, e in una situazione di svago, i capi di stato possono mantenere la propria autorevolezza.

Chi è Sanna Marin

Prima ministra della Finlandia dal 10 dicembre 2019, ha una figlia di quattro anni ed è sposata, dal 1 agosto 2020, con l’imprenditore Markus Räikkönen. È stata la prima della famiglia a laurearsi e per pagarsi gli studi lavorava in una panetteria, nel 2021 è stata inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.