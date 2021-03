Sanremo a Live non è la D'Urso: in studio Alessandra Mussolini canta la sua canzone in giapponese

Sanremo sbarca su Canale 5 a Live non è la Barbara D'Urso. Nel salotto serale di Barbara molti ospiti, tra cui Platinette, Marco Carta, Valerio Scanu, Alessandra Mussolini e Giovanni Ciacci, si sono confrontati sulla 71esima edizione del Festival della canzone italiana.

Le polemiche su Sanremo: Giovanna Civitillo e Achille Lauro

Non potevano non essere trattate le polemiche che hanno investito Sanremo, prima su tutte la figura di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che presentava il PrimaFestival ed è stata duramente criticata in quanto "raccomandata", gli opinionisti però erano quasi tutti unanimi nel ritenere questa polemica sterile.

Achille Lauro invece non ha convinto Valerio Scanu che lo ha trovato con pochi contenuti: "E' vero la preparazione è molta, è innegabile, ma poi i contenuti mancavano". A difesa di Lauro sia Marco Carta sia Alessandra Mussolini che ha trovato insensate le accuse di famiglie cristiana di blasfemia: "Un artista deve essere libero di esibirsi come meglio crede e indossare ciò che vuole".

"Marcella cosa ne pensi delle polemiche del Festival?"

"Non mi sono accorta di nulla"



Non sono mancate le esibizioni a cappella su richiesta di Barbara, che prima ha fatto esibire i due vincitori di Sanremo, prima Marco Carta che ha intonato "La forza mia" e poi Valerio Scanu con "Per tutte le volte che". Ciliegina sulla torta Alessandra Mussolini che torna a cantare, non una canzone qualsiasi ma un suo vecchio inedito "Amai Kioku" contenuto nell'unico album, dal titolo "Amore", pubblicato dalla ex politica che è composto da un mix di canzoni in italiano, inglese e giapponese.

Barbara D'Urso dopo la sua esibizione le ha chiesto "Ma che lingua è?", "E' giapponese napoletano" ha risposto ridendo Alessandra.