Sanremo, polemica per il presunto cachet di Chiara Ferragni: interviene Francesco Facchinetti

Al prossimo Festival di Sanremo mancano ancora sette mesi, ma la notizia della partecipazione di Chiara Feragni in veste di co-conduttrice accanto ad Amadeus per due serate ha già smosso l'attenzione sull'evento. In particolare, in queste ore a far parlare è la cifra di 100mila euro che sarebbe destinata all'imprenditrice digitale per il suo ingaggio - 50mila euro a serata, dunque - indiscrezione che sui social ha sollevato qualche malumore anche per il confronto con chi è salito sul palco dell'Ariston prima di lei (Diva & Donna ha riferito dei 25 mila euro che sarebbero stati dati a Sabrina Ferilli e dei 15mila a Drusilla Foer nella passata edizione).

Se al momento l'argomento non è stato commentato dalle fonti ufficiali legate alla Rai e al Festival, ci ha pensato Francesco Facchinetti ad entrare nel vivo della questione scagliandosi contro l'ondata di indignazione che racconta come inopportuna alla luce dei guadagni che la presenza di Ferragni porterà alle casse della kermesse.

Facchinetti sul cachet di Ferragni a Sanremo

Su TikTok Francesco Facchinetti ha commentato duramente i pareri ostili di chi ha bollato come eccessiva la presunta cifra riservata a Chiara Ferragni per Sanremo 2023. "Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 o 600mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici, presentatori che hanno preso più di un milione di euro" ha detto l'imprenditore e cantante in un video: "Poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al festival. Quindi se Sanremo mette sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che Sanremo guadagna grazie a Chiara Ferragni, gli sponsor, eccetera, almeno 30 volte tanto".

E ancora: "Basta con questa retorica che la gente non arriva alla quarta settimana del mese, lo sappiamo, non abbiamo bisogno di insultare Chiara Ferragni non è colpa sua" ha aggiunto: "Anzi io darei 200mila euro a Chiara Ferragni, ma non 150, 160mila all'anno ai parlamentari. Incazziamoci per quello, non per Chiara Ferragni".

(Di seguito, il video pubblicato da Francesco Facchinetti su TikTok)