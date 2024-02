Emma innamorata? Mara Venier allude a un (presunto) fidanzato: "Ti vedo felice"

Emma è innamorata? Sembra proprio che la cantante di Apnea abbia una certa luce negli occhi che hanno notato tutti, soprattutto Mara Venier che l'ha ospitata a Domenica In e che ha subito sottolineato la sua bellezza ma, soprattutto, quel luccichio negli occhi che ha solo chi è sereno e innamorato. "Ti vedo felice" le ha detto Mara che aveva intervistato Emma pochi mesi fa quando la cantante aveva dichiarato di non avere bisogno di un fidanzato ma di essere già completa così.

"Ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima", sono state le parole di Mara. Poi, l'allusione a un fidanzato: "Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non me lo vuole dire" ha detto zia Mara cercando di far "sbottonare" Emma sulla sua vita privata ma lei, impassibile, ha fatto solo un sorriso senza specificare nulla. Una cosa è certa, però, Emma è particolarmente serena in questo periodo e molto soddisfatta del suo risultato Sanremese e di quel 14esimo posto di cui è molto fiera.

La dedica a Tiziano Ferro: "Sono una sua fan"

Emma, poi, prima di cantare la sua canzone Apnea ha voluto mandare un messaggio a Tiziano Ferro, artista che ha scelto di reinterpretare nella serata delle cover di Sanremo 2024.

"Tiziano è un grandissimo artista contemporaneo - ha detto Emma -. Volevo omaggiare i miei ascolti. Io, al di là del mestiere che faccio, sono prima di tutto fan di Tiziano e chi non è fan di Tiziano, A lui dobbiao tanto, ha contaminato molto la musica, con il soul, i videoclip con le coreografie. E poi è un mio grande amico, ti voglio bene, torna".

"Non è che se non fai gli stadi la tua musica è finita"

Per quanto riguarda la sua scelta di dedicarsi a concerti intimi nell'ultimo anno, Emma ha voluto specificare la sua idea di successo, lanciando anche qualche frecciatina al mondo musicale contemporaneo.

"Non è che se non fai gli stadi e i palazzetti la tua musica è finita. Non è dove lo fai ma come lo fai", sono state le parole di Emma.