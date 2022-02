Saremo 2022, Emma: il messaggio scritto alla mamma prima di salire sul palco

Addosso l'adrenalina per l'approdo sul palco di Sanremo, domani, nella serata del due febbraio, ma nel cuore l'amore per mamma Maria. Parliamo di Emma Marrone che nella giornata di oggi ha voluto inviare un messaggio alla donna proprio nel giorno del suo compleanno. Un post condiviso su Instagram per far sentire tutta la sua vicinanza sebbene le due siano fisicamente lontane.

L'una nella cittadine ligure e l'altra a Lecce, in Salento, terra di cui Emma è originaria, il legame madre e figlia non si spezza. A Maria Marchese, questo il nome della mamma, la cantante scrive un messaggio che è celebrazione del loro rapporto. "“Mamma mi diceva sempre siamo come angeli” - scrive a corredo di uno scatto che le vede insieme, sorridenti, mentre guardano l'obiettivo - Buon compleanno amore mio grande! Sei una donna straordinaria...". E, infine, la dedica più bella: "Ti amo da vivere".

Oltre 60mila like per gli auguri di Emma alla mamma. Tra cui quello di Francesca Savini, storica assistente della Marrone che in questi giorni è al suo fianco a Sanremo, dove la cantante si esibirà col brano Ogni volta è così.

Il rapporto di Emma con la mamma

Da sempre, in ogni primi febbraio che si rispetti, Emma scrive una dedica per la sua mamma nel giorno del suo compleanno. Negli ultimi anni infatti è stato molto difficile per le due celebrare insieme le ricorrenze importanti come i compleanni, considerando infatti il fatto che Emma, appena ventenne, si è trasferita a Roma, dove tutt'ora vive.

"Un giorno vorrei diventare come te", le ha scritto tempo fa, a dimostrare tutta la sua stima. E mamma Maria è la prima che è pronta a prendere il treno e correre a Roma dalla figlia per trascorrere un po' di tempo insieme: tempo fa i paparazzi le avevano pizzicate mentre facevano jogging a Piazza Venezia, riuscendo a non essere riconosciute d nessuno.

Chi è Maria, la mamma di Emma

La mamma, Maria Marchese, è una casalinga e, legatissima alla sua famiglia, si è sempre occupata al meglio di Emma e di suo fratello Francesco. Emma è nata a Firenze, tanto da trascorrere l'infanzia a Sesto Fiorentino per poi tornare insieme alla famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, città natale dei genitori. Con loro il papà Rosario, amante della musica, e il fratello.

Emma a Sanremo 2022

Emma è quest'anno a Sanremo 2022 con 'Ogni volta è così'. Per lei è la terza volta in gara dopo il 2011, in coppia con i Modà, e la vittoria del 2012 con il brano 'Non è l'inferno'. Nel 2015 ha co-condotto il Festival accanto a Carlo Conti, insieme ad Arisa e Rocio Munoz Morales, per poi tornarci successivamente come super ospite.