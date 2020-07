Elena Santarelli e la foto del figlio in spiaggia: "Così mio marito lo incoraggia a rialzarsi sempre"

E' passato un anno da quando Elena Santarelli ha annunciato su Instagram la guarigione del figlio Giacomo, reduce da una battaglia contro il cancro. Da allora la showgirl ha mantenuto assoluto riserbo sulla sua vita privata ma oggi torna a raccontare la forza della sua famiglia attraverso un post di elogio al marito Bernardo Corradi, ai suoi occhi un padre esemplare.

Elena Santarelli e la foto del figlio al mare

Una foto in spiaggia, con Giacomo che tira un calcio al pallone e Bernardo che è pronto a pararlo. Questo l'ultimo scatto condiviso da Santarelli su Instagram. "Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità. Se il figlio casca, lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo sport nella vita è importante!"

La famiglia è in vacanza a Sabaudia, località di mare vicino Roma, dove si sta godendo qualche settimana di relax. Con loro anche Greta Lucia, la seconda figlia della coppia, nata tre anni fa. Insieme da ormai 14 anni (di cui 5 di matrimonio), l'uno accanto a l'altra, Elena e Bernardo, 38 e 44 anni, hanno attraversato l'incubo legato alla malattia del figlio, oggi undicenne. Una lotta cominciata alla fine del 2017 quando il piccolo andò con il padre a fare una risonanza magnetica al San Camillo di Roma. Poi, la scorsa estate, l'annuncio più atteso: il ragazzo è entrato nella fase di follow up.

Così Elena Santarelli e il marito si sono allontanati e riavvicinati

Era precisamente il novembre del 2017 quando la showgirl ha annunciato su Instagram di aver ricevuto "la diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire". "Subito dopo la scoperta del tumore, per qualche settimana, io e Bernardo ci siamo allontanati", ha confidato , "Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo. Poi abbiamo combattuto insieme. Io sono stata spesso nervosa, intrattabile, ma mio marito è stato bravissimo a sopportarmi nonostante fosse devastato". Oggi l'amore è più forte di prima.