Santiago compie 11 anni, il regalo di Stefano e Belen (insieme alla festa)

Vecchi rancori e tensioni sono ormai solo un ricordo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno ritrovato la serenità dopo la burrascosa separazione, stavolta definitiva. L'ex coppia, però, è riuscita a ristabilire un nuovo equilibrio per il figlio Santiago, che sarà sempre la loro priorità.

Proprio pochi giorni fa erano stati paparazzati mentre uscivano da casa dello showman, a Milano, e andavano insieme a prendere il loro Santi a scuola, e ancora durante una passeggiata tutti e tre, sorridenti. Ed eccoli di nuovo insieme, ieri, per il compleanno del figlio. Santiago ha compiuto 11 anni e ha festeggiato con gli amici in un parchetto: hamburger e calcio, questi gli ingredienti. Non mancava, ovviamente, la sorellina Luna, che si è divertita tra i compagni di giochi del fratello maggiore. E poi il regalo dei genitori, una bellissima bicicletta anni '80.

Poche immagini, pubblicate tra le storie Instagram, ma nessun post né dediche particolari. Entrambi hanno deciso di tenere lontano dal gossip il loro rapporto, che oggi ha una forma diversa, ma soprattutto la cosa più preziosa di tutte, il figlio Santiago.