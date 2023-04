Festa di compleanno per Santiago, assente Stefano De Martino: la madre di Belen rompe il silenzio

Doppio compleanno per Santiago. Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha compiuto 10 anni il 9 aprile e per l'occasione era stata organizzata una grande festa a Napoli con tutta la famiglia. Ma ieri, domenica 23 aprile, un secondo party a tema basket è stato pianificato per permettere a Santi di festeggiare con tutti i suoi amici.

Nessuna storia o post è stato condiviso da Belen, ma a immortalare alcuni dei momenti più salienti della giornata ci hanno pensato Cecilia Rodriguez e la madre Veronica Cozzani. Per l'occasione erano stati creati dei completi su misura per giocare a pallacanestro del brand dei fratelli Rodriguez, tute che immaginiamo siano poi state regalate agli amici del festeggiato.

Alla seconda festa erano presenti anche il nonno, Gustavo, e Ignazio Moser il promesso sposo di Cecilia. I bimbi dopo una partita a basket sono entrati nella sala che era stata affittata e sono state scattate le foto intorno alla torta, ovviamente a forma di canestro, che si trovava incorniciata da un arco di palloncini arancioni e neri. Lì ovviamente c'è stato il momento 'foto di famiglia' al quale hanno partecipato Belen e la piccola Luna Marì, ma non Stefano De Martino. L'ex ballerino infatti era assente: nessun problema familiare si cela dietro questa assenza, solo impegni lavorativi.

In molti però non si sono lasciati sfuggire la mancanza del padre del bambino e infatti sotto al video condiviso da Veronica Cozzani i commenti in cui veniva chiesto come mai De Martino non ci fosse sono moltissimi. La madre di Belen ha così deciso di rispondere a uno dei molti svelando il reale motivo di questa doppia festa: "Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!". In questo momento Stefano si trova in tour con il suo "Meglio Stasera! Quasi one man show".