Santiago parla l'inglese in modo impeccabile (a 9 anni): il video della nonna orgogliosa

Mai come oggi, in un mondo sempre più interconnesso, è importante saper parlare inglese per viaggiare, ma anche per comunicare e informarsi. La scuola ha un ruolo importante nell'insegnamento della lingua, ma anche in casa è giusto stimolare i propri figli. Un video pubblicato da Veronica Cozzani, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, sul suo profilo Instagram mostra Santiago, il suo primo nipote, mentre gioca con gli occhiali per la realtà virtuale.

Il bambino, 9 anni, si trova in camera sua e parla un inglese perfetto. L'accento è sconvolgente e fa invidia a molti, compresa la nonna che infatti a corredo del video scrive: "Voglio parlare l'inglese così!". Impossibile darle torto. Anche se in parte i bambini oggi sono facilitati nell'imparare le lingue straniere, visti i numerosi device sui quali è possibile fare pratica, c'è da sottolineare che Santiago frequenta una scuola privata americana a Milano e proprio grazie alla costante pratica della lingua il risultato è che a soli 9 anni padroneggia l'inglese quasi come un madrelingua.