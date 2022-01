Santiago rimprovera mamma Belen: il video è divertente e dolcissimo

Messe da parte le pene d'amore, Bene Rodriguez dopo il viaggio in Uruguay si dedica anima e corpo ai suoi bimbi: Santiago e Luna Marì. Tra pappa e una colazione prima della dad ecco che arriva il weekend, anche questo trascorso con i figli e alcuni amici, immancabile Patrizia Griffi, il racconto sui social la mostra serena e felice anche quando Santiago la sgrida per quanto tempo passa sui social.

Il piccolo fa notare la differenza che c'è tra lui e la mamma: "Anche se sono bravo con la tecnologia io la uso solo per 2 ore e 11 minuti al giorno, ma questa (qui è intervenuta Belen che sorridendo ha aggiunto "questa, sarebbe tua madre") la usa per 5 ore e 38 minuti". "Perché io ascolto la musica" spiega Belen, ma Santiago indispettito ribatte "Anch'io ascolto la musica". La mamma divertita gli ribadisce che i dispositivi collegati alla musica sono i suoi e quindi tutto viene conteggiato sul suo profilo, ma Santiago non ci sta e ribatte, senza litigare o essere arrabbiato, che ascolta molta musica anche lui.

"Santiago dovresti difendere tua madre" chiosa divertita l'influencer e Santiago ribatte "Ma mamma!". Un divertente sketch familiare che non può non far sorridere.