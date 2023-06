Santiago porta le valigie di mamma Belen, lei: "Il mio gentleman"

Lo abbiamo visto festeggiare lo scudetto del Napoli con indosso la maglia di Diego Armando Maradona, accanto a mamma Belen acclamata dai tifosi e papà Stefano conduttore della serata evento: Santiago De Martino è stato spesso protagonista delle storie Instagram negli ultimi giorni, come primo tifoso della squadra del cuore, ma anche per l'atteggiamento premuroso riservato alla madre che lo ha fatto notare ai follower.

Sui social, infatti, Belen ha elogiato il comportamento del suo piccolo ometto impegnato a portarle la valigia nel breve tragitto che va dalla scaletta dell'aereo alla navetta dell'aeroporto: "Il mio gentleman che non vuole che porto le valigie" ha scritto a commento della foto che mostra di spalle il figlio di 10 anni mentre trascina il trolley della madre. Una mamma che, una volta rientrata a Milano, lo aiuta anche a fare i compiti dopo aver coccolato la sorellina Luna Marì con cui ha un bellissimo rapporto. Lo stesso che con la piccola, nata dalla relazione tra Belen e Antonino Spinalbese, ha anche Stefano: "Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l'ha, non ho mai pensato di sostituirlo" ha raccontato di recente il conduttore tv che, quando Belen era incinta della sua seconda figlia ha avuto un solo pensiero: "In quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: 'È un momento così speciale della sua vita e io non ci sono'". Ricordando l'arrivo del figlio, invece: "Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen" ha confidato parlando di Santiago.