Santo Versace si è sposato: tutti i vip invitati, da Michelle Hunziker a Eleonora Daniele (foto e video)

Da Michelle Hunziker ad Alba Parietti, da Eleonora Daniele a Maria Grazia Cucinotta: tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che ieri hanno preso parte al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, celebrato in una chiesa al centro di Roma. Sui social scorrono in queste ore foto e video dell'evento, raccontato da Alba Parietti, presente con il compagno Fabio Adami, come "una serata indimenticabile" dove tutto è stato "emozionante, commovente e divertente".

Tra i contenuti postati su Instagram si vede anche Aurora Ramazzotti che ha fatto da damigella degli sposi, Ambra Angiolini che ha postato una foto di lei insieme all'amica Michelle Hunziker, e la suggestiva location dove si è tenuto il ricevimento subito dopo la cerimonia religiosa.

La storia d'amore tra Santo Versace e Francesca De Stefano

L'amore tra Santo Versace e Francesca De Stefano, avvocata 55enne, dura da 18 anni. I due sono sposati civilmente già dal 2014, con un rito civile celebrato nel giorno in cui l'imprenditore, fratello del compianto stilista Gianni, ha compiuto 70 anni. Poi il desiderio di coronare l'amore con il sacramento religioso, esaudito ieri, 8 luglio 2023. "Ci fidanziamo e sposiamo ogni giorno" aveva confidato lei a Tgcom 24 annunciando la data delle nozze. Santo Versace è stato sposato per 23 anni con Cristiana Ragazzi, da cui ha avuto due figli: Francesca e Antonio (i nomi sono gli stessi dei suoi genitori). "Tutti i giorni bisogna lavorare perché le nostre famose famiglie allargate funzionino. Ma ogni giorno penso che affronterei mille volte quelle difficoltà", aveva spiegato Francesca De Stefano.