Uomini e donne, la tronista Sara Affi Fella è diventata mamma: l'annuncio

Sara Affi Fella mamma. E' nato in queste ore Tommaso, avuto dal compagno Francesco Fedato, di professione calciatore. A dare la notizia è la coppia attraverso una Instagram Stories.

Per entrambi si tratta del primo figlio. Lei, 24 anni, è diventata famosa al grande pubblico dopo la partecipazione a Uomini e Donne, foriero peraltro di polemiche su una presunta relazione segreta che avrebbe mantenuto durante il trono. Lui, veneziano classe 1992, è un calciatore italiano, che attualmente ricopre il ruolo di attaccante del Gozzano, squadra della provincia di Novara.

La gravidanza per Sara è stata complicata. "Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato", ha raccontato a marzo. Poi tutto è rientrato e ora i futuri genitori possono sorridere al futuro.

Presto le nozze?

Un futuro in cui ci sarà anche il matrimonio? "Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze - ha proseguito Affi fella - Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco".