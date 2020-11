Uomini e donne: Sara Sottili esce con Alessio, ma finisce in quarantena

Nella puntata del Trono over andato in onda lunedì il colpo di scena con la decisione di uscire insieme. La vita di tutti i giorni ha però riservato una brutta sorpresa ai due

"Io penso che se lei è d’accordo possiamo anche uscire dal programma", così Alessio Scherillo, in diretta, ha spiazzato Sara Sottili, la dama del Trono over di Uomini e Donne con la quale ha iniziato una conoscenza, chiedendole di continuare questo percorso lontani delle telecamere. La risposta della dama versiliese non è tardata ad arrivare: "Certo, sono contenta di viverlo fuori".

Nel racconto delle loro esterne si era creato un certo imbarazzo in studio poichè i due si erano lasciati scappare qualche particolare intimo al quale la stessa conduttrice aveva chiesto di sorvolare ma la chimica tra i due era impossibile non vederla.

I due hanno quindi deciso di frequentarsi fuori dopo pochissime uscite insieme ribadendo che il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Ma Sara finisce in quarantena per Covid

Dall'entusiamo in studio alla doccia fredda ricevuta dalla dama nella vita reale. La donna, impiegata come oss in una struttura per anziani, è risultata positiva al Covid e pertanto è stata posta in isolamento. In questi giorni, attraverso le Ig stories ha infatto mostrato degli scampoli di vita sottolineando di essere in quarantena.