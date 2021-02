Sara Carbonero ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie

La giornalista spagnola, moglie dell’ex portiere Iker Casillas, è in ospedale per una ricaduta del cancro che le era stato diagnosticato nel 2019

Sara Carbonero torna a lottare contro il tumore. La giornalista spagnola 37enne, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Espana e moglie dal 2016 dell’ex portiere Iker Casillas, è ricoverata da venerdì scorso alla Clinica dell’Università di Navarra, a Madrid a causa di una ricaduta che l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un ciclo di cure dopo quelle a cui si era sottoposta nel maggio del 2019. A riportare la notizia è El Pais.

Sara Carbonero si era sottoposta a una prima operazione nel maggio 2019. In seguito, la giornalista ha iniziato a sottoporsi a controlli di routine che avevano alimentato un certo ottimismo fino all'ultimo che ha evidenziato la recidività del tumore. Come confermato da ABC, Sara Carbonero si è immediatamente ricoverata, dando la propria disponibilità anche ad un nuovo intervento chirurgico.

“Questa volta è toccato a me - aveva scritto Carbonero in un post su Instagram nel 2019 - Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. È andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene. Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me. Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici”.

Per Sara Carbonero e il marito Iker Casillas la scoperta della malattia aveva aggiunto preoccupazione a un periodo già difficile, segnato dall’infarto che aveva colpito all’improvviso il calciatore durante un allenamento. “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo”, aveva detto Sara: “Questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere”. La giornalista e il portiere Iker Casillas si sono sposati in gran segreto nel 2016 e hanno due bambini, Martin e Lucas, di 7 e 5 anni. La loro storia d’amore diventò di dominio pubblico quando nel 2010 il calciatore, neo-campione del mondo ai Mondiali in Sudafrica, le diede un bacio in diretta tv. Un amore bellissimo il loro, rafforzato dalle difficili prove che hanno sempre affrontato insieme.