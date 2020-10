Sara Croce e Hormoz Vafsi: il miliardario che rivuole indietro la lavatrice dalla modella ex fidanzata

La loro relazione era nata a ottobre e si è chiusa a giugno. Ma anche quando si tratta di una modella come Sara Croce e di un miliardario come l'iraniano Hormoz Vasfi ci possono essere piccoli problemi da ex coppie. Come quello della denuncia per stalking di lei nei confronti di lui. O la richiesta di lui di un milione e 51.548,72 euro di risarcimento e dei regali, tra cui una lavatrice.

Sara Croce e Hormpz Vafsi: il miliardario che rivuole indietro la lavatrice dalla modella ex fidanzata

Andiamo con ordine. Scrive oggi il Corriere della Sera che la 22enne modella e Madre Natura di Ciao Darwin ha depositato una denuncia querela per stalking alla procura di Milano contro il 54enne, che è uno degli uomini più ricchi del mondo: sul tavolo del pubblico ministero ci sono 80 chiamate e 423 messaggi ricevuti nei 25 giorni successivi alla fine della storia dalla mamma e dallo zio. L'avvocato Angelo Pariani che la sua assistita è stata danneggiata a livello professionale.

Dall'altra parte del tavole c'è l'atto di citazione dello studio Giuseppe Iannacone e associati, che seguono il miliardario, e che mira a rientrare dei doni di compleanno e in generale di qualsiasi pagamento sostenuto nei mesi della storia, comprese le confezioni di cialde del caffè, un lettore Dvd e una lavatrice, parlando anche di un presunto tradimento (con un calciatore) di Croce quale motivo della separazione. Sul piatto c'è anche un gioiello Bulgari da 50mila euro, la classe business sui Frecciarossa Milano-Roma e una giornata di shopping a Dubai costata la modica cifra di 47mila euro, oltre a...

Un orologio e un bracciale Cartier per 34 mila euro, cene di Croce con amici e genitori per «6 mila euro» a sera, spese di agenzia e locazione («10 mila euro a trimestre») per un appartamento in affitto al 28 di piazza San Marco a Milano, soggiorno a Parigi per visitare con un'amica, soddisfacendo un sogno da bambina, Disneyland («7 mila euro»).

Il tutto forse serve solo ad arrivare a un accordo tra le parti che preveda il ritiro di cause, denunce e citazioni. Ma già così fa un bell'effetto.