Sara Daniele scrive a papà Pino nell'anniversario della scomparsa: la foto con l'emozionante dedica

Era il 4 gennaio 2015 quando la notizia della morte di Pino Daniele arrivò improvvisa e inaspettata. Da allora ogni anno il ricordo del grande cantautore napoletano si rinnova da ogni parte, spinto dall'affetto di quanti ancora si commuovono, riflettono, si emozionano sulle note dei suoi brani simbolo di un'eterna eredità musicale collettiva. Ma più di tutti a far rivivere oggi la memoria di Pino è la figlia Sara, autrice di uno scritto rivolto proprio al suo papà ritratto in una foto in bianco e nero particolarmente suggestiva. "Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano" si legge nella didascalia che descrive proprio il suo papà ripreso di spalle: "Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me".

Quella di Sara arriva come una riflessione tanto significativa della mancanza che si rinnova ugualmente intensa come nove anni fa, breccia nei ricordi di quanti le scrivono che sì, Pino Daniele manca ora come allora anche a chi non lo ha conosciuto di persona, ma lo ha amato lo stesso attraverso la musica delle sue poesie.

La morte di Pino Daniele

La morte improvvisa di Pino Daniele, 60 anni, lasciò sbigottito il mondo della musica e la sua numerosa famiglia, formata dai due figli nati dalla relazione con Dorina Giangrande, Alessandro e Cristina, e gli altri tre, Sara, Francesco e Sofia, avuti da Fabiola Sciabbarrasi. Il cantautore morì il 4 gennaio del 2015, stroncato da un infarto, all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma dove arrivò in condizioni già critiche, dopo il malore che lo aveva colpito la sera precedente nella sua casa di Orbetello, dove stava trascorrendo le vacanze di Natale.