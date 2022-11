Sara Di Vaira in lacrime per Milly Carlucci: "C'è sempre stata"

Ballando con le stelle è una famiglia e lasciarla dopo tanti anni è dura. Lo sa bene Sara Di Vaira, che ha partecipato al programma di Rai 1 come insegnante dal 2009 fino allo scorso anno, quando ha deciso di lasciare. Una scelta sofferta, presa insieme a Milly Carlucci, che la ballerina non smetterà mai di ringraziare.

Ospite a "Oggi è un altro giorno", Di Vaira ha rivisto quel momento toccante, quando a dicembre del 2021, in diretta, ha detto addio a Ballando, sciogliendosi nell'abbraccio della conduttrice, anche lei commossa. E neanche oggi la ballerina ha trattenuto le lacrime: "Io mi sento proprio a casa a Ballando con le stelle - ha detto - Sono cresciuta lì. Sono entrata che ero una ragazza, poi sono diventata una mamma, poi sono diventata una donna e Milly c'è sempre stata".

A proposito della conduttrice, impeccabile padrona di casa, si è lasciata andare: "In 13 anni non l'avevo mai vista piangere Milly, nemmeno nel momento più difficile. Mai". E a proposito di quel momento così commovente: "Non lo so, è stato grande. Tanto grande. Ne avevamo parlato insieme. Di questa decisione ne parlavo con lei già da due anni, è stata maturata insieme e quindi è stata condivisa. Evidentemente è venuto fuori tutto in quel momento lì". A proposito di addii, Serena Bortone ha chiesto a Samuel Peron - tra gli 'affetti stabili' del programma - quando arriverà il suo momento e il ballerino ha fatto sapere di non esserci molto lontano.