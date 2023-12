Sara Ricci: "Ho recitato al GF. Volevo restare di più ma al pubblico sto antipatica"

Sara Ricci, fresca dall'uscita dal Grande Fratello è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e ha svelato come è andata la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, cos'è che la rende antipatica agli occhi del pubblico e com'è la sua vita privata lontana dalle telecamere.

Con il suo carattere peperino e irriverente, Sara si è subito contraddistinta fin dal suo ingresso nella casa del Gf per alcune sue uscite non proprio apprezzate dal pubblico e per i continui battibecchi con la sua "rivale" Beatrice Luzzi.

"Il Grande Fratello? È stata un'esperienza unica", ha raccontato Sara nel salotto di Silvia Toffanin, per poi svelare che, in realtà, avrebbe voluto restare molto di più nella casa, almeno due mesi ma l'antipatia agli occhi del pubblico l'ha tradita.

Punzecchiata continuamente dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi, Sara ha svelato di aver recitato abbastanza nella casa del Gf ma di averlo fatto per divertirsi, per stare al gioco e che è stato proprio il suo carattere irriverente a renderla antipatica agli occhi del pubblico ma lei, dopotutto, è così e non ha mai voluto tradire il suo essere sicura di sé e dire tutto ciò che pensa, anche a costo di litigare o non piacere agli altri.

Poi, Sara, ha parlato della sua vita privata: "Sono single da 4 anni e non ho figli, né animali". Poi il commento sul suo carattere solitario: "Nella casa ho scoperto di essere una persona molto solitaria, ma mi piace stare con me stessa."

Poi la conferma del flit con Beppe Convertini: "Era vero amore, è durata un anno e mezzo ed è stata una delle storie migliori della mia vita".