Sara Tommasi si è sposata: matrimonio in Umbria con Antonio Orso

Sara Tommasi si è sposata con il compagno Antonio Orso. I due si sono uniti civilmente presso il Comune di Massa Martina, in provincia di Perugia, davanti al sindaco Francesco Federici. Dopo la cerimonia, per i due sposi si sono aperte le porte del Resort Vallantica a San Gemini, per un pomeriggio rilassante nella spa e in serata una cena a lume di candela solo per loro due, come rivela Novella 2000. Al matrimonio erano presenti pochissimi invitati, supervisionati da un responsabile della sicurezza che ha vigilato sul rispetto delle norme anti-Covid. La famiglia di Orso, che vive in un’altra Regione, ha dovuto rinunciare a partecipare al matrimonio e vivere insieme ai due sposi questo giorno. Durante la cerimonia è stata eseguita un’Ave Maria, suonata dal dj Herman La Rosa e dal sassofonista Moreno Romagnoli, tra gli amici più vicini alla coppia e artista con il quale la stessa Sara Tommasi ha collaborato di recente all’incisione di un brano musicale.

Su Instagram Sara Tommasi ha pubblicato qualche scatto della giornata. Lei era in abito bianco lungo dell’atelier Paola D’Onofrio, con un corpetto di pizzo e organza e un coprispalle di pelliccia; in mano un bouquet di fiori bianchi e rossi. Lo sposo era elegantissimo in completo blu.

L’amore di Sara Tommasi per il marito Antonio Orso

Sara Tommasi e Antonio Orso si sono conosciuti un anno fa e il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’incontro è avvenuto grazie ad amici comuni. Qualche mese di frequentazione, ed è arrivata la proposta di matrimonio. Anzi, una doppia proposta. La prima c’è stata a Montecarlo, dove Orso aveva deciso di organizzare una sorpresa, poi una seconda a Torino, dove il manager ha portato Sara Tommasi in gioielleria. La data del matrimonio era stata annunciata da tempo.

Tre giorni fa, Sara Tommasi aveva pubblicato su Instagram una foto di loro due insieme, spiegando come sarebbe stata la loro cerimonia. “In tanti ci hanno chiesto ed è giusto precisare come si svolgerà il Matrimonio. Domenica, nel Borgo Mediavale di Massa Martana, io e Antonio ci sposeremo, con Rito Civile nel pieno rispetto delle norme Covid (solo con pochissimi parenti rinunciando anche alla famiglia di Antonio Orso che vive in altra regione). Non è ciò che avevamo immaginato, ossia un bel Pranzo Nuziale e una grande Festa con i nostri cari e amici a cui vogliamo bene, ma abbiamo pensato che magari potremmo farlo a Giugno (si spera!). Magari ora sarà bello uguale, una cosa intima tutta per noi!! Ringrazio tutti per i tanti messaggi d'Auguri”.