Lutto per Sara Tommasi, è morta la mamma

Un grave lutto ha colpito Sara Tommasi. Cinzia, la mamma dell'ex showgirl, è morta a causa di una grave malattia che l'aveva colpita da qualche tempo. La donna non ce l'ha fatto e su Instagram sua figlia Sara le dedica parole d'amore e profonda gratitudine: "Ciao Mamma - si legge nel post, accanto a una delle loro ultime foto -. Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa! Riposa in pace".

Sara Tommasi si è rialzata dopo un lungo periodo buio proprio grazie alla famiglia, in particolare sua mamma, che le è sempre stata accanto e l'anno scorso ha vissuto la grande gioia di vederla convolare a nozze con Antonio Orso, l'uomo con cui ha iniziato una nuova vita.

Il post di Sara Tommasi

Sara Tommasi e l'amore con il marito Antonio Orso

Sara Tommasi e Antonio Orso si sono conosciuti nel 2020 grazie ad amici in comune. Qualche mese di frequentazione, poi è arrivata subito la proposta di matrimonio. Si sono sposati a marzo di un anno fa, civilmente, a Perugia, davanti alle rispettive famiglie e agli amici più intimi. L'ex showgirl è ormai lontana dal mondo dello spettacolo e da qualche anno non si vede in tv, ma l'affetto che sta ricevendo da parte delle persone per questo lutto è smisurato.