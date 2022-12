Sarah Altobello, l'inquadratura (super zoom) al Gf Vip diventa virale: "Date un aumento al cameraman"

"Il regista di questa inquadratura sul viso di Sarah Altobello merita subito l'aumento", è così che un utente Twitter ha catturato l'attenzione su una particolare inquadratura di Sarah Altobello sl Gf Vip facendola diventare letteralmente virale. La 24enne barese, infatti, è stata ripresa con un super zoom con tanto di effetto fish-eye che ha messo in mostra le sue labbra visibilmente gonfiate da qualche punturina, nonostante lei abbia ammesso di non essersi rifatta nulla, e in pochissimo tempo il suo video ha fatto il giro dei social diventando commentatissimo da fan e non del reality show condotto da Alfonso Signorini dove Sarah è una delle nuove concorrenti.

A rendere divertentissimo il video in questione è non solo l'effetto fish-eye usato sul viso dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ma anche il fatto che Sarah, ultimamente al centro di diverse polemiche per alcuni atteggiamenti intimi nei confronti di Attilio Romita, nella scena in questione si lascia andare a un monologo davvero esilarante.

Mentre è intenta nel mettersi una matita per aumentare ancora di più l'effetto volume sulle sue labbra, la Altobello, spesso criticata per il suo accento barese a causa del quale nessuno sembra mai capire cosa stia dicendo, si mette prima a cantare e poi, a chi le chiede se stesse parlando da sola, risponde: "Chi io? Beh amore, meglio parlare da sole che inutilmente. Almeno io mi ascolto".

Un siparietto esilarante che ha divertito tutti e scatenato il popolo dei social che sembra apprezzare sempre di più questo personaggio finora rimasto forse un po' troppo in sordina.