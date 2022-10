Sarah Ferguson svela i dettagli della nuova vita dei corgis della Regina Elisabetta

Durante i funerali della Regina Elisabetta lo scorso 19 settembre, avevano commosso le immagini dei due corgis durante la cerimonia per dare l’ultimo saluto alla sovrana. Muick e Sandy, questi i nomi dei royal dogs, sono i discendenti di una lunga dinastia di corgi di proprietà dei Windsor. In tanti dopo aver visto i cuccioli si sono domandati a chi sarebbero stati affidati dopo la scomparsa della monarca.

L’offerta dei Duchi di York

La famiglia reale ha voluto rassicurare i sudditi che Muick e Sandy, gli ultimi rimasti dopo che la regina aveva deciso di non acquisire nuovi cani nel 2010 appunto per non lasciarli soli dopo la sua morte, sarebbero andati a vivere al Royal Lodge, con Andrea e Sarah Ferguson.

I Duchi di York, nonostante il divorzio, vivono ancora insieme e sono stati proprio loro a regalare a the Queen due nuovi cuccioli nel marzo 2021, quando il principe Filippo iniziava a non stare bene (uno dei due, Fergus, è morto prematuramente e sostituito da un altro, Sandy, sempre su iniziativa di Andrea). Il figlio prediletto di Elisabetta e l’ex moglie si sono dunque offerti di prendersi cura dei due cagnolini dopo la sua morte.

Le parole di Sarah Ferguson

Ora ad un mese dalla scomparsa della sovrana Sarah Ferguson è intervenuta a raccontare come stanno Muick e Sandy nella nuova residenza. La donna ha confidato al the Telegraph che i quattro zampe sono due “tesori nazionali”, ed è un onore per lei prendersi cura di loro. Del resto Fergie ha detto che è piuttosto facile, visto che i due corgis sono stati: “Educati piuttosto bene”. Inoltre pare che Muick e Sandy a casa York abbiano trovato dei nuovi amici. Sono i 5 norfolk terrier di proprietà di Sarah e Andrea che sembra vadano d’amore e d’accordo con i due corgis. “Hanno imparato ad equilibrarsi”, ha riferito la donna, non nascondendo che talvolta i 7 cagnolini di casa combinano qualche marachella.

La Ferguson è poi passata a rievocare lo speciale legame tra Elisabetta II ed i suoi amici animali. I cani le portavano una “gioia costante”, ha detto Fergie alla testata britannica ricordando con commozione le passeggiate della sovrana a Frogmore House, con i suoi corgis. Sarah ha poi voluto spendere delle dolci parole da nuora sulla suocera: “E’ stata meravigliosa amica, l’icona più bella di sempre. Leggendaria, incredibile”, ha asserito.