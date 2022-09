"Viso scarnito, occhi disidratati, pelle rovinata", Sarah Nile si mostra dopo le cure ormonali per rimanere incinta

Sarah Nile ieri ha fatto parlare di s raccontando di essere in dolce attesa. Una notizia felice che arriva però dopo un percorso non di certo facile. L?ex gieffina ha infatti rivelato che, come per il primogenito Noah, per rimanere incinta ha dovuto sottoporsi nuovamente a PMA. ?Una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli?, l?ha definita la 37enne, fotografando le tante medicine che deve assumere.

Sarah Nile si mostra

Ad un giorno di distanza Sarah ha voluto nuovamente raccontare le difficoltà di questo percorso. L?ex volto di Uomini e Donne ha mostrato il suo volto scarnito e provato dalla fatica: ?Questa sono io oggi! Un viso scarnito , provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all?improvviso, gli occhi disidratati, la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante?, si è fatta vedere così la Nile senza filtri e senza timori.

Le critiche per la forma fisica

Un messaggio potente per ricordare a tutti ciò che vuol dire sottoporsi a cure ormonali, ma anche per rispondere a coloro che sui social l'hanno criticata negli ultimi tempi per la sua forma fisica: ?Questa immagine deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee e nn che fino ad oggi nn sapendo cosa avessi, guardandomi con occhi sbarrati e indiscreti mi hanno detto:?mamma miaaa, ma come sei magra ?! Ma che hai?!' Ad oggi posso dirlo, sono incinta e strafelice di esserlo! Ma avrei potuto avere altro! Qualcosa di brutto! O magari nn avere nulla! O Semplicemente essere più magra. Questo vale allo stesso modo per i chili in eccesso, dovuti alle cure ormonali, o al cortisone per curare qualche patologia o perché semplicemente a uno c? piac e mangia?!!?, continua Sarah, che invita tutti a dotarsi di empatia e sensibilità verso il prossimo: ?Nessuno vi da il diritto di entrare a gamba tesa nell?anima di un altro essere umano. Abbiate educazione, tatto, sensibilità e soprattutto facitv e caxx vuost?! Se avrà modo e voglia sarà proprio la persona interessata ad aprirsi e raccontare se o qualcosa sta accadendo. Detto questo inizio molto lentamente a stare meglio quindi a breve ritornerò ad essere la trafiga di sempre?.