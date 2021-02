Sarah Nile, l'ex gieffina super sexy all'ottavo mese di gravidanza

La gravidanza aggiunge bellezza in ogni donna. Lo sa bene Sarah Nile, ex gieffina all'ottavo mese, che poco fa si è immortalata su Instagram in intimo e col pancione in bella vista. Trentacinque anni compiuti, l'ex concorrente del Grande Fratello aspetta il primo figlio dal marito, l'imprenditore Pierluigi Montuorio.

L'annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso autunno. Proprio nel giorno del suo compleanno, il 10 ottobre, la donna ha mostrato un’ecografia cui si è sottoposta nel luglio precedente, per dare la lieta notizia: “Oggi è il giorno del mio compleanno”, aveva scritto Sarah, poi taggando il marito cui si era rivolta aveva aggiunto, “Per forze maggiori il destino ci ha voluto tenere divisi. Nonostante questo e nonostante tutto ma proprio tutto il resto che in pochissimi conoscono, io sono tanto felice. Perché la vita mi ha fatto il regalo più bello che potessi ricevere. Il primo compleanno da mamma”. La cicogna è pronta ad arrivare a tre anni dal matrimonio, celebrato dopo tanti anni d'amore. I dueinfatti stavano insieme già prima della partecipazione di lei nel reality show di Canale 5 (edizione 2009-10). "Ci sono persone che non finiscono mai di amarsi... Semplicemente perché ciò che le lega è più forte di ciòche le divide", ha scritto su Instagram accanto alla foto del giorno più bello.