Sarah Nile mamma bis, attimi di paura prima del parto: "Evah è nata con un cesareo d'urgenza"

Il 19 marzo è nata Evah, frutto dell'amore tra l'ex gieffina Sarah Nile e del marito Pierluigi Montuoro. Un arrivo prima della scadenza e con grande apprensione, come raccontato dall'ex gieffina sui social: "Non dovevamo conoscerci ieri ma nn sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata", scrive a corredo di un video che immortala i primi istanti di vita della piccola nata con un cesareo d'urgenza.

Come è stato per il primogenito Noah, anche per la seconda gravidanza Sarah Nile è ricorsa alla Pma (Procreazione medicalmente assistita), un percorso non semplice da affrontare. “Con te Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La Pma è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata”.

Un percorso del quale aveva parlato proprio durante la gravidanza e dove si era mostrata particolarmente provata in volto. Difficoltà ripagate dall'arrivo della sua piccola.

La modella è legata a all'imprenditore Pierluigi Monturo, molto attivo nel settore della ristorazione con diversi locali sparsi tra Italia e Grecia diventato suo marito nel 2017.