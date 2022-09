Sarah Nile mamma bis: "Il mio calvario con la Pma"

Cicogna in arrivo per Sarah Nile. A 37 annil?ex protagonista di Uomini e Donne e è in attesa del secondo figlio. Come per la prima gravidanza non è stato un periodo facile per ex coniglietta di Playboy, che si è dovuta sottoporre alla PMA per rimanere nuovamente incinta.

Il percorso della PMA

La Nile ha raccontato il suo percorso attraverso un post Instagram: ?Molti di voi sapranno riconoscere questi medicinali... Tanti altri no. Dal 2018 è stata e continua ad essere la mia ?Beauty routine, io la chiamo così per riderci su. Quello che vedete è uno dei protocolli più articolati della stimolazione ormonale. Facevo da solo ogni giorno 4 siringhe, di ormoni, più gel estradiolo e varie compresse di estrogeni e non?, una strada difficile costellata di paure e complicazioni: ?Il percorso della PMA è una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli. Si può raggiungere la meta (cioè partorire tuo figlio) o purtroppo tentare per 10 anni e più e non farcela per lo sfinimento fisico, mentale, emotivo ed economico?, queste le parole della donna a corredo di un?immagine in cui mostra i farmaci che deve assumere.

La nascita di Noah

Sarah nel 2021 grazie alla PMA è riuscita ad avere il primogenito Noah. Dopo il primo bebè tuttavia la donna non si è data per vinta, ricominciando nuovamente con le cure: "Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto mentale ed emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto, ma alla fine dopo 3 anni ce l'ho fatta! Dopo soli 4 mesi dal parto cesareo, sono tornata dalla mia dottoressa per ricominciare da capo il percorso della PMA. Mi disse testuali parole ?in tutta la mia carriera, sei la prima donna, dopo tutto quello che hai passato che vuole ' ricominciare? e soprattutto dopo soli 4 mesi!?.

Cicogna in arrivo

La Nile ha deciso di sottoporsi nuovamente alla PMA perché era decisa a regalare al figlio la gioia di avere un fratello: ?Mi chiedete perché? L'ho fatto per mio figlio, perché un fratello te lo trovi per tutta la vita. E allora mi sono di nuovo armata di pazienza e tanto coraggio e sono andata avanti come sempre come un kamikaze.Questa volta anche se in meno tempo ( 14 mesi) è stata ancora più tosta, principalmente perché sapevo bene a cosa stavo andando incontro. Riesco finalmente a congelare l?embrione. Dopo aver fatto l'analisi pre impianto e i primi di luglio faccio il transfer?.

Una strada tortuosa

Ma quando tutto sembra andare per il verso giusto ecco che Sarah inizia a stare male, e quel sogno a lungo coltivata pare stia per sfumare: ?Da subito inizio a non stare bene, nausea , vomito, senza forze, perdo 8 kg, non mi regge o in piedi. Sfiga ha voluto che il laboratorio dove feci la beta sbagliasse gli ultimi risultati... Si parlava di raschiamento . Ma poi dopo un mese di attesa e altri esami abbiamo visto che tutto procedeva e oggi posso finalmente dire con una maggiore serenità nel cuore che sono al mio terzo mese di gravidanza. Lo so, è presto , ma bisogna sempre essere positivi, lanciare good vibes , espandere messaggi di forza e speranza?, ha concluso la donna.