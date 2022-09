Filippo Sorcinelli, l'uomo che veste il Papa: "Sacerdoti interessati a me? Sì, ma gli faccio capire che è un errore"

Filippo Sorcinelli ha 47 anni, è originario di Mondolfo, un piccolo paese nelle Marche, è diplomato al conservatorio vaticano in organo, ma ha una passione per ago e filo che oggi è diventata la sua professione. Sorcinelli è stato, ed è, lo stilista degli ultimi due Papi, Benedetto XVI e Francesco. Ha avuto l'onore di conoscere solo il primo dei due e spiega che no, non deve prendere le misure di Sua Santità: "Il Papa ha uno staff di assoluta efficienza. Hanno un libro con tutte le misure che servono. Porto loro i paramenti, se devono essere fatte modifiche mi vengono restituiti con le indicazioni del caso, possono andare avanti e indietro più volte: ma per vedere ciò che ho realizzato addosso al Santo Padre, devo aspettare la sua uscita pubblica. È capitato che non abbia indossato ciò che avevo realizzato lavorando notte e giorno".

Nell'intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi, Sorcinelli spiega che ha iniziato a lavorare per il Papa per caso. Un suo caro amico doveva essere ordinato sacerdote e lui ha sentito il dovere di cucire la sua casula: "Io sono diplomato organista al Conservatorio vaticano, non avevo una formazione specifica, eppure sentivo di doverlo fare". "Poi Angelo Bagnasco, che all'epoca era il vescovo di Pesaro, mi chiede una mitra, e accortosi della mia passione mi convinse ad aprire una sartoria. Un giorno, ero a Santarcangelo, dove realizzo i capi, e mi arriva una telefonata dagli uffici delle celebrazioni liturgiche del pontefice". Il monsigor Marini era dall'altro capo della cornetta e gli disse: "Che aspetta a venirci a trovare? Presto, parta".

Le lettere che hanno fatto sapere a tutti che è gay

Nel 2013 sono state spedite 2.500 lettere anonime e "da quel momento tutti sapevano che ero iscritto all'Arcigay. Sono andato in pezzi", racconta Filippo. La sua 'colpa'? Quella di non rispecchiare l'immagine che si potrebbe avere del sarto del Papa. Filippo oggi veste solo di nero e "ho tatuato il mio corpo con una ragnatela di rette frastagliate. Perché ero un cristallo finito in pezzi". Prima di quel 2013 era un "dandy vaticano. Un cliché diffuso in quegli anni, rassicurante: giacca, cravatta, gemelli, occhiali senza montatura". Quando quella lettera, con "un testo velenoso" che "rivelava che ero iscritto all'Arcigay e in qualche modo attaccava i miei clienti", fu spedita (forse da un "concorrente") a giornali e congregazioni Filippo chiamò subito il cerimoniere del Papa e il cardinale Bagnasco. Poi "sono partito da solo, per un'isola". Al suo ritorno era un uomo diverso: "Avevo deciso di non mascherarmi più. Di essere ciò che ero, con orgoglio. Ho accettato le mie debolezze, le abbiamo tutti" e da quel momento la sua 'veste' ha un solo colore: il nero.

Dopo lo 'scandalo' lui ha continuato a lavorare, e infatti lavora ancora per il Papa: "La Chiesa è meritocratica. Però ancora oggi, ogni tanto qualcuno, invitandomi a una cerimonia, mi raccomanda sobrietà". Per quanto riguarda l'apertura della Chiesa ai gay la sua posizione è netta: "Se ci fosse un documento ufficiale l'accoglierei con gioia, ma non c'è. Il Papa ha solo detto 'chi sono io per giudicare', ma poi non c'è stato alcun seguito. E allora posso solo attendere, coltivare la mia fede e confessarmi. La comunione mi è negata, a meno che non pratichi la castità".

Filippo è l'autore di due linee di profumi "legata all'erotismo gay e una ai miei ricordi: l'ultimo si chiama Tu es Petrus, è il profumo che sentivo addosso ai dandy vaticani, quando ero come loro". E parlando del Vaticano, in particolare rispondendo alla domanda se abbia mai ricevuto delle avances da parte dei sacerdoti, ha dichiarato: "Capita, ma faccio capire che è un errore".