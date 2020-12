Satta e Boateng, amore al capolinea? “Melissa è andata dall’avvocato”

Le voci di una nuova crisi coniugale tra Melissa Satta e Kevin Boateng si rincorrono da tempo e, stando ai dettagli pubblicati dal settimanale Oggi, la coppia potrebbe essere davvero arrivata a formalizzare la separazione.

La showgirl, infatti, è stata fotografata dal magazine mentre entra in uno studio legale di Milano in cui sarebbe rimasta per circa tre ore: il condizionale sulla fine del matrimonio con il calciatore rimane d’obbligo, ma visti i precedenti rumors mai smentiti da entrambi, l’incontro così prolungato con un avvocato si aggiunge agli indizi dei mesi scorsi che parlavano di nuovi problemi tra Satta e Boateng.

(Di seguito, Melissa Satta nelle foto publicate dal settimanale Oggi)

È finita tra Melissa Satta e Boateng? I dettagli della crisi

Dopo l’allontanamento dello scorso inverno, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng erano tornati insieme la scorsa estate anche per il bene del figlio, il piccolo Maddox, nato 6 anni fa.

Era stata Melissa ad annunciare il ritorno insieme durante un'intervista a Verissimo, talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti", aveva dichiarato la showgirl. "La fine del matrimonio" aveva aggiunto "l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso". Ma stavolta, forse, il compromesso non è riuscito.

Sui social, vetrina che tanto racconta sulla vita privata dei personaggi pubblici, l’ultima foto insieme risale al 19 agosto scorso. “Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no ma ti faccio una promessa, se sono qui è per sempre”, aveva scritto lui. Poi più nulla.