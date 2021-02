Uomini e donne, quando va in onda la scelta di Sophie? Cosa c'è da sapere

L'abbiamo conosciuta a settembre quando per la prima volta si è seduta sulla poltrona rossa del Trono classico. A distanza di cinque mesi la giovane tronista è arrivata alla fine del suo percorso e, secondo le prime indiscrezioni uscite in questi giorni, ha scelto Matteo

Mancava solo lei. Dopo la scelta lampo di Jessica Antonini, l'abbandono di Gianluca De Matteis e la scelta di Davide Donadei, è arrivato a conclusione anche il percorso di Sophie Codegoni, la più giovane tra i tronisti che sono approdati nel programma di Uomini e donne a settembre. Come svelato dalle anticipazioni la tronista avrebbe scelto il suo corteggiatore durante la puntata registrata il 9 febbraio, ma per aspettare la messa in onda della puntata bisognerà aspettare un paio di settimane: la data precisa non è stata ancora comunicata.

Un fisico da modella, buona dialettica, nonostante la sua giovanissima età si è fatta strada all'interno del programma anche se il suo percorso non è iniziato nel migliori dei modi. Si sentiva bloccata, non aveva grande feeling con i suoi corteggiatori, questo sino a novembre, quando è arrivata la svolta, dopo un bacio "rubato" a Nino, la giovane ha fatto un repulisti importante tra i suoi corteggiatori e in quel frangente si è fatto spazio Matteo. Tra i due c'è stata grande complicità e il ligure ha conquistato subito i favori del pubblico con la sua genuinità. A minare questa liason oramai certa è arrivato però Giorgio.

Matteo è stato messo in discussione per un ipotetico No emerso durante un confronto con la tronista e in parallello è cresciuta l'intesa con il cestista ma, quando sembrava cosa fatta, sono iniziati gli screzi con Giorgio. Nonostante Sophie abbia spinto per riportare al centro della scena Giorgio, quanto meno per concludere il percorso iniziato, alla fine ha scelto il cuore e come riportato sul web Sophie ha deciso di continuare la conoscenza al di fuori del programma con Matteo.