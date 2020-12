"Alba Parietti fidanzata con un 29enne", il figlio Francesco Oppini non ci sta e lo minaccia (VIDEO)

Su Iene.it l’anticipazione dello scherzo di Corti e Onnis – in onda stasera, giovedì 17 dicembre, in prima serata, su Italia1 - a Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Francesco ha lasciato all’improvviso la casa del Grande Fratello Vip forse perché preoccupato per la situazione sentimentale della madre che, complice degli inviati della trasmissione, gli fa credere di essersi fidanzata con un 29enne. Lo scherzo completo andrà in onda stasera, giovedì 17 dicembre, a “Le Iene”, in prima serata su Italia1.

Oppini ha abbandonato la Casa di Cinecittà ormai 10 giorni fa. Il commentatore sportivo, infatti, ha rinunciato a portare a termine il percorso nel reality show (la cui conclusione è prevista per febbraio) per ricongiungersi con i suoi affetti: oltre alla madre Alba, soprattutto la fidanzata Cristina Tomasini. Nel loft romano, col cuore spezzato è Tommaso Zorzi, che ha perso la testa per il ragazzo pure essendo a conoscenza della sua relazione con una donna.

In basso, l'anticipazione dello scherzo a Francesco Oppini