Schumacher, la famiglia mette in vendita 8 orologi della sua collezione: valgono una fortuna

Alcuni orologi di Michael Schumacher saranno messi in vendita con un'asta che si terrà a Ginevra il prossimo 13 maggio, al Four Seasons Hotel des Bergues. Ad annunciarlo è la casa d'aste Christie's che ha spiegato che tra gli oggetti di punta dell'asta ci sarà proprio una selezione di otto orologi di lusso che fanno parte della collezione privata del sette volte campione del mondo F1, dieci anni fa vittima di un incidente sulla neve di Maribel, nell'Alta Savoia francese, riportando gravi lesioni cerebrali.

Enorme il valore dei preziosi, dal momento che la loro base d'asta complessiva parte da quattro milioni di dollari, circa 3,76 milioni di euro. La scelta di vendere gli orologi è della famiglia di Schumacher e della moglie Corinna, probabilmente spinta dalla necessità di affrontare uno sforzo economico molto importante per continuare a sostenere le spese per le cure a cui il pilota tedesco è sottoposto costantemente. "La nostra casa d'aste esprime un sincero ringraziamento alla famiglia Schumacher per la fiducia riposta in noi e per il desiderio di condividere questi capolavori dell'orologeria con altri appassionati collezionisti in tutto il mondo", ha comunicato il responsabile degli orologi di Christie's in Europa, Remi Guillemin, incaricato di occuparsi della vendita di alcuni pezzi pregiatissimi della collezione privata dell'ex pilota della Ferrari: "Siamo orgogliosi di presentare questi orologi iconici e unici appartenenti a una delle leggende più celebrate della Formula 1. Un momento eccezionale, sia per gli appassionati di orologi che per quelli di F1. Non vediamo l'ora di incontrare collezionisti appassionati durante le nostre mostre internazionali e l'asta del 13 maggio a Ginevra". Prima della vendita tutti gli orologi saranno esposti a Los Angeles, Hong Kong, Taiwan e Dubai in questo mese di aprile e a New York all'inizio di maggio.

Tra gli orologi spiccano due pezzi unici, un particolare Audemars Piguet Royal Oak Chronograph e uno speciale FP Journe Vagabondage, entrambi realizzati su misura per il pluricampione del mondo. Il primo, con dedica incisa sul retro e un quadrante in oro bianco impreziosito dal simbolo del casco, del Cavallino Rampante, delle sei stelle (che rappresentano le vittorie in F1) e dal numero uno, gli era stato regalato da Jean Todt per il Natale del 2003: valore stimato, quasi 270mila euro. Il secondo orologio, sempre un regalo di Jean Todt per il Natale del 2004, è interamente in platino (valore tra 1,1 e 2,1 milioni di euro) ed è stato prodotto da uno dei più abili orologiai di oggi, François-Paul Journe: il movimento delle lancette realizzato in oro 18 carati presenta il logo Ferrari e il caratteristico casco della leggenda tedesca. Nel lotto della vendita è incluso anche un Rolex Daytona Paul Newman (valore stimato tra i 216mila euro e i 413mila euro), oltre a un set di cinque orologi questa volta della collezione Ruthenium di François-Paul Journe.