Scialpi in lacrime a Domenica In, il rapporto difficile con il padre e l'amore per la mamma: "Ero io suo marito"

Scialpi a cuore aperto a Domenica In. È stata un'intervista lunga e intensa in cui il cantante ha parlato della sua famiglia, del matrimonio finito con Roberto Blasi e dell'amore con il nuovo compagno, Leo.

Un'infanzia in cui si è sentito spesso solo, con i genitori che lavoravano e lo affidavano alla nonna o alla zia. "Mio padre lavorava fuori tutta la settimana, non lo vedevo mai" ha raccontato, parlando poi del rapporto conflittuale con il papà: "Non ho capito che mi ha amato, perché era una persona chiusa e non mi dava soddisfazione". In lacrime ha raccontato di quando si sono riavvicinati: "Aveva una settimana di vita, lo sapevamo tutti e due e non ce lo volevamo dire. Non si dicono queste cose, si cerca di esorcizzare la paura. Lui non aveva più forze e facevamo tipo braccio di ferro, con il pugno. Ovviamente era una gara impara ma il fatto di riuscire a misurarsi, a mettere in bilanciamento queste due mani che si spostavano un po' verso lui e un po' verso me - ha spiegato in lacrime - ci ha aperto il cuore a tutti e due. Quello è stato il momento in cui ho ritrovato mio papà, per fortuna".

La morte della mamma

La commozione è stata tanta, soprattutto quando il discorso si è spostato sulla mamma, malata di Alzheimer, morta nel 2018. Il loro era un rapporto speciale, ha spiegato: "Il marito di mia mamma non era mio papà, ero io. Lui era una persona chiusa, non voleva uscire mai e lasciava mia madre a casa. Io invece la portavo con me ai concerti, in tour, in macchina. Abbiamo avuto mille avventure, mille occasioni per stare insieme. Era molto gelosa di me, ma sapeva che non mi poteva mettere il guinzaglio. Non mi ha mai soffocato". È stata lei a scoprire il suo interesse per i ragazzi: "Entrò in casa quando il mio primo fidanzatino mi diede un bacio sulla bocca, mentre studiavamo, e ci vide. Ci sono stati dei silenzi per un po', poi se ne è parlato. Con papà invece non ne ho mai parlato. Ho avuto l'ultima fidanzata a 40 anni, lei voleva sposarsi e anche mio padre insisteva, ma io non ho voluto. Lui ci sperava". Scialpi ha ricordato anche i terribili anni della malattia di sua madre, negli ultimi tempi ricoverata in una struttura. Quando morì lui era a Los Angeles, dove ha incontrato l'attuale compagno, Leo, arrivato dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi, che ha definito "un grande amore". "Per me era per sempre" ha detto, ma la vita gli ha fatto un regalo inaspettato, un nuovo amore.