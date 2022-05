Scialpi: "Vivo in povertà, non posso permettermi neanche il dentista"

Sessant'anni compiuti da pochi giorni, Scialpi sta attraversando un periodo complicato che va avanti da oltre un anno. Il cantante ha seri problemi economici, aggravati dallo stop del lockdown, come racconta al Corriere: "Non sono il solo a vivere in condizioni di povertà. Lo stop a ogni attività imposto dal lockdown ha peggiorato le cose. Non dovrebbero essere le multinazionali a ricevere aiuti e ristori dallo Sato, ma le etichette più piccole, indipendenti".

La star degli anni '80 spera di rialzarsi tornando a cantare: "Conto sui concerti per riuscire a tornare ad avere una vita 'normale' e potermi permettere di andare dal dentista. Come tutti. E se proprio non riuscirò, forse aprirò un localino a Malaga".

I problemi al cuore

Scialpi parla anche dei problemi al cuore. Qualche anno fa ha subito un'operazione: "E' successo dopo Pechino Express - racconta - Sono tornato piuttosto malconcio, del resto se hai problemi di salute mentre sei nella foresta pluviale dove vai? Non bevo e non mi drogo, direi anzi che sono un tipo atletico. Ma l'80 per cento del mio cuore non batte più, più precisamente il 35 per cento di un ventricolo, il 40 di un atrio. Sono vivo grazie al pacemaker". L'amore, invece, va a gonfie vele, anche se è una storia a distanza. Il fidanzato vive a Los Angeles e non si vedono da un anno: "Ci sentiamo tutti i giorni in videochiamata. Abbiamo sessant'anni, i furori giovanili li abbiamo abbandonati, una relazione alla nostra età vive di altre cose. Quest'anno Leo non può venire in Italia, dunque andrò io, starò due settimane poi ritornerò, ho una serie di 'ospitate' e concerti".