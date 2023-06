L'omaggio di Pier Silvio Berlusconi al padre: la foto della dedica sulla torre Mediaset

Mediaset piange il suo padre fondatore, ma non è solo la sua azienda a dover dire addio a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia e ideatore della tv privata che ha rivoluzionato il mondo dell'informazione lascia una famiglia molto numerosa: cinque figli e diciassette nipoti. Tutti i suoi figli, tranne Eleonora, lavorano nelle aziende di famiglia, ma parlando del Biscione non si può non parlare di Pier Silvio che dal 2015 è vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset.

Proprio lui ha voluto omaggiare il padre facendo scrivere un messaggio sulla torre dell'azienda a Cologno Monzese: "Ciao papà". Due parole colme però di significato, perché Berlusconi, come spesso oggi è stato ricordato, era il padre di molti volti della tv italiana, di format televisivi e anche di un modo diverso di fare tv. Accanto a "Ciao Papà" si legge anche "Grazie Silvio".

La foto della torre è stata pubblicata da Sonia Bruganelli su Instagram eh ha aggiunto la didascalia: "La foto più bella. La foto più vera". Sono centinaia e centinaia i commenti sotto a quello scatto da quelli di Elisabetta Gregoraci e Soleil Stasi, che deve il successo proprio ai reality Mediaset, a quelli dei suoi sostenitori.