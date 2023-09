Dove vanno a scuola i figli dei vip (e quanto pagano): dai Ferragnez a Isabel Totti e Santiago De Martino

La campanella è suonata da più di qualche giorno per molti figli di vip, piccoli lord che frequentano istituti privati con rette da capogiro. La scelta della scuola è fondamentale in ogni famiglia, ma certo se ci si può permettere qualcosa in più perché non farlo?

Partiamo dai Ferragnez, che per Leone e Vittoria, a Milano, hanno scelto la St. Louis Internazional, che - come riporta il settimanale Chi - ospita allievi dai 3 ai 18 anni e costa circa 12 mila euro l'anno (esclusa tassa d'iscrizione e mensa). Qui vanno anche le figlie di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, Isabel e Stella, e Mia, figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Santiago De Martino, figlio di Stefano e Belen, frequenta invece l'American School - sempre a Milano - che ha allievi fino ai 18 anni e ha una retta annuale che va dai 10 mila euro ai 22 mila. Va detto, però, che ha anche un campus da oltre 36 mila metri quadrati.

Ci spostiamo a Roma, dove c'è la storica Marymount School, frequentata da Mia Facchinetti, figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. È una scuola cattolica americana, fondata nel 1946 dalle Religiose del Sacro Cuore, e il suo campus si trova in un parco protetto alle porte della Capitale. Gli allievi hanno dai 2 ai 18 anni e annualmente costa dai 12 mila ai 24 mila euro, esclusa iscrizione. Francesco Totti e Ilary Blasi, invece, per Isabel, la piccola di casa, hanno scelto la Ambrit School. Anche la Ambrit è una scuola americana, costa dai 10 mila ai 20 mila euro l'anno, e ospita allievi fino ai 14 anni, che solitamente proseguono gli studi nella prestigiosa St. Stephen's School. Ovviamente.