"Sei sposato?". Laurenti fa una battuta 'sbagliata' a Bonolis: la reazione di lui

È durata qualche minuto la gag, ma il tempo di imbarazzare Paolo Bonolis. Durante l'ultima puntata di "Avanti un altro" Luca Laurenti, storica spalla del conduttore, ha rivolto a Paolo una domanda tanto spontanea quanto però inopportuna. Peccato che se ne sia accorto subito dopo, tentando poi di rimediare con un abbraccio. La gag prevedeva nel dettaglio che Laurenti ponesse alcune domande a Bonolis. Tra queste, Laurenti ha chiesto: "Sei sposato?". Un quesito che non può che essere considerato fuori luogo, se si pensa che proprio qualche mese fa è arrivato il divorzio di Paolo e della moglie Sonia Bruganelli.

Di fronte alla domanda, Paolo lo ha guardato quasi incredulo. Poi si è alzato, si è avvicinato al collega e gli ha domandato: "Non ho capito. Cosa mi hai chiesto?". A quel punto Laurenti, evidentemente pentito, ha abbozzato un sorriso: "No, t'ho chiesto se eri sposato, ma mi sono sbagliato. Scusa". Poi i due si sono sciolti in un sorriso. Paolo ha anzi abbracciato con grande affetto il collega e amico, un gesto che racconta tutta la complicità di un'amicizia lunga più di vent'anni. Com'è noto proprio lo scorso autunno Bonolis ha annunciato la rottura da Sonia dopo ventuno anni di matrimonio e tre figli. Al momento il presentatore romano è single, almeno ufficialmente.