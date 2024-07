Selen: "Debiti per fare l'imprenditrice, non assumerò più nessuno"

Luce Caponegro, conosciuta come Selen nell'ambiente a luci rosse da cui è uscita tempo fa, era stata sincera sin da subito partecipando come concorrente nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: "Io nella vita ho affrontate tante prove e sono finita tante volte con il cu*o per terra, ho bisogno dei soldi che guadagno qui all'Isola per guadagnarmi la mia libertà", aveva ammesso. Dal reality condotto da Vladimir Luxuria, però, l'ex attrice oggi professionista di bellezza come titolare del suo centro estetico a Ravenna, è uscita subito e di questa esperienza televisiva come del periodo che ne è seguito, ha parlato in un'intervista al Corriere.

Tra gli argomenti, appunto, il bisogno di denaro palesato in quelle dichiarazioni in diretta. "Da 12 anni a Ravenna ho aperto il mio centro “Luce Estetica e Benessere”, ma fare l'imprenditrice oggi in Italia significa fare i debiti, inutile nasconderlo", ha premesso Luce Caponegro. Poi i dettagli sulla sua esperienza: "Dopo aver fatto più di 40 corsi di specializzazione ed essere diventata docente di due scuole, ho assunto dipendenti con lo scopo anche di trasmettere parte del mio sapere. Ma è sempre più difficile trovare qualcuno che voglia andare oltre il livello base che non basta per restare competitivi. Grazie all'Isola mi sono rimessa in discussione, ho anche pensato di chiudere tutto, di cambiare lavoro e di trasferirmi all’estero, al rientro sono andata in crisi. Poi mi sono focalizzata su chi sono, sulla mia storia, e ho deciso di proseguire da sola, come libera professionista, seguendo personalmente le mie clienti. Non assumerò più nessuno".

Sull'Isola, tuttavia, l'ex attrice traccia un bilancio positivo: "Sono partita convinta che sarebbe stata un'esperienza importante e lo è stata, perché ne sono uscita in parte trasformata", ha confidato, spiegando di aver intrapreso questa avventura per la voglia di rimettersi in gioco, "di uscire dai miei schemi, visto che negli ultimi 17 anni non ho neanche mai fatto vacanze, impegnata com'ero nel lavoro e nel crescere mio figlio che ora è quasi maggiorenne".

"Sono single, ma diffidente verso gli uomini"

Luce Caponegro ha alle spalle tre matrimoni e due figli. Attualmente è single, ma la speranza di far tornare a battere il suo cuore resta: "Sono ancora single ma, rispetto al passato, non ho più paura. La diffidenza verso gli uomini c'è sempre, ma la volontà c'è ed è già un primo passo. In passato sono stata ferita più volte e profondamente, il mio cuore è andata in frantumi e ho sentito il bisogno di proteggermi. Ero arrivata a pensare che l'amore non facesse per me".

Nel futuro l'ex attrice intravede altre esperienze in tv, magari con una rubrica all'interno di un programma sul benessere o in una trasmissione ad hoc, e l'intenzione di concludere la sua biografia. La certezza, però è che con il mondo del porno ha chiuso, tanto da non aver neppure visto Supersex, la serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi (con cui tempo fa raccontò di aver avuto un'esperienza traumatica). "Non l'ho visto, perché sinceramente non mi interessa più quel mondo e nel poco tempo libero mi piace fare altro", ha detto: "Ho capito che sono venuta al mondo per portare bellezza e benessere. In un certo senso l'ho fatto anche con il mio primo lavoro perché ho reso la sessualità più libera e allegra in un momento storico in cui c’era una cultura troppo repressiva".