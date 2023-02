Selen ricorda il passato da pornostar: "Rocco Siffredi mi diede una frustata così forte che fermarono la scena"

Fino a 24 anni fa era conosciuta come la pornostar Selen. Ma ora che quella pagina è definitivamente archiviata, è Luce Caponegro a parlare, a raccontarsi in un'intervista al Corriere che ricorda la donna che è stata e quella che è oggi, madre e professionista nel settore dell'estetica con il progetto di tornare nel mondo dello spettacolo con un programma tutto suo, magari di benessere e cucina. O, perché no, a Ballando con le stelle oppure con un ruolo al cinema che non sia sexy.

Il passato da attrice nel porno resta comunque parte integrante della sua vita. I primi passi li ricorda mossi da giovanissima: "Tutto è cominciato in un lido di Ravenna, la mia città. In una spiaggia naturista un talent scout mi propose di fare un servizio per Playboy. Mi sono vista bellissima quando non pensavo di esserlo" ricorda Luce che nel suo percorso ha incontrato anche Rocco Siffredi. Di lei il pornodivo disse che gli aveva chiesto di fare l'amore in tre, insieme col suo ex marito, e che ha rinnegato il porno sputando sul piatto in cui ha mangiato.

"La storia dell'amore a tre l'ha inventata per screditarmi" afferma Caponegro che dell'ex collega non ha un buon ricordo. "Non ama e non le odia le donne: le utilizza" aggiunge. Poi il racconto della sua esperienza: "Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l'amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell'episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui".

Quel mondo oggi non ha più nulla a che fare con la sua vita. Cos'è per lei la trasgressione oggi? "È andare al ristorante e ordinare tutto quello che mi piace e non fa niente se mi fa male, oppure ricavarmi del tempo per me stessa" ammette Luce. E se potesse tornare indietro: "Non lo rifarei, che non è rinnegare ma una raggiunta consapevolezza di poter arrivare a quella stessa libertà in modo più leggero, ma sempre nella sfera sessuale" afferma, "Avrei fatto calendari, cose così, come fanno qualsiasi showgirl o influencer".