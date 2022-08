Selena Gomez non ritira la pancia per il selfie in costume: "Il corpo vero è tornato di moda"

Selena Gomez è la regina della body positivity e con il suo ultimo video su Tik Tok ha dato un bellissimo esempio di accettazione del proprio corpo a tutte le ragazze che hanno paura di mostrare le loro "imperfezioni" e fanno di tutto per nasconderle con filtri sui social o, addirittura, ritocchini in tenera età. Facendosi vedere sicura di sé come non mai, la cantante statunitense è stata protagonista di un video su Tik Tok diventato subito virale dove si rifiuta di ritirare la pancia per un selfie in costume perché, a detta sua, la pancia vera sarebbe tornata di moda. Al bando gli standard sociali che vogliono che tutte le ragazze siano magrissime e sempre perfette, per Selena, la sua pancia è da mostrare così com'è senza ricorrere ad alcuno stratagemma coprente.

La star, da poco trentennne, ha lanciato questa provocazione attraverso Tik Tok e tantissimi suoi fan hanno commentato il suo video mostrando la loro vicinanza alle idee della Gomez, da sempre paladina della body positivity. Nella clip, la ragazza, indossa un costume intero coloratissimo ed è sebuta in una posizione che fa vedere qualche piega sulla sua pancia ma la trentenne non se ne preoccupa affatto, anzi, ne va fiera e lo amette lei stessa: "Trattenere il respiro? Perché dovrei, le pance vere stanno tornando di moda, ok?" e mentre afferma queste parole si tocca, fiera, le sue forme.

Non è la prima volta che Selena diventa portavoce dell'autostima e dell'auto accettazione femminile. In passato, l'attrice e cantante, aveva fatto un altro video, sempre pubblicato su Tik Tok, dove affermava, senza alcun dubbio, di essere "flawless", cioè senza difetti e amarsi così com'è perché secondo lei il suo voto da uno a dieci non può che essere un dieci. In un periodo in cui sembra che la società vada sempre più verso dei modelli di bellezza standardizzati, Selena Gomez si mostra come una donna reale e autentica che si accetta ma, soprattutto, si ama così com'è.