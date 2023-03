Selena Gomez: "Hailey Bieber ha ricevuto minacce di morte". Cosa sta succedendo tra le due

Da settimane si parla di presunte frecciate social tra Selena Gomez, cantante e star della serie tv Disney Only murders in the buildings, e Hailey Bieber, modella e nipote di Alec Baldwin. Oggi la questione è diventata particolarmente seria perché dalle congetture si è passati a dei fatti evidenti.

Se tra le due ci siano stati davvero dei messaggi in codice pungenti tramite i social non è dato saperlo, ma di certo c'è l'accanimento che i fan di Gomez hanno avuto dei confronti della moglie di Justin Bieber.



"Hailey Bieber mi ha contattata e mi ha fatto sapere di aver ricevuto minacce di morte e tanta odiosa negatività. Questo non è ciò per cui mi batto. Nessuno dovrebbe ricevere odio o bullismo. Ho sempre chiesto gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca", ha scritto Selena sul suo profilo Instagram. Un messaggio giustamente preoccupato in quanto delle persone che non conoscono nessuna delle due sarebbero arrivate a minacciare di morte Hailey solo perché sono grandi amanti della sua presunta rivale.

L'odio nei confronti di Baldwin sarebbe nato in seguito al matrimonio (2018) che lei ha contratto con Justin Bieber che prima era fidanzato con Serena. Per i follower della cantante la storia d'amore tra i due sarebbe stata interrotta proprio dall'arrivo di Hailey nella vita del noto cantante. E se con il passare degli anni la faida tra i due fandom si era placata, nelle ultime settimane, per dei presunti messaggi subliminali scambiati tramite storie Instagram, si è riaccesa la polemica che adesso Selena spera di placare con le sue parole.