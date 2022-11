Selena Gomez: "Ho pensato al suicidio, credevo che il mondo sarebbe stato migliore senza di me"

Selena Gomez ha ammesso di aver avuto pensieri suicidi. La popstar americana, infatti, ha rivelato, in un'intervista a cuore aperto per Rolling Stone, nuovi dettagli sui suoi problemi di salute mentale e su quel disturbo bipolare di cui soffre e che l'ha portata a essere ricoverata in quattro diversi centri di cura.

"Ho iniziato a vivere il momento più buio quando ho raggiunto i vent'anni - ha svelato Selena che, a oggi, di anni ne ha solo trenta -. Ho iniziato a sentirmi come se non avessi più il controllo di ciò che provavo, non sapevo riconoscere se quello che mi succedeva era davvero bello o davvero brutto".

L'attrice e cantante americana, divenuta famosa a livello mondiale per le sue apparizioni in diverse serie tv della Disney, ha vissuto periodi molto difficili, soprattutto prima della diagnosi di bipolarismo quando non sapeva ancora quali fossero le origini dei suoi disturbi psicologici passando da momenti di euforia ad altri di depressione più totale.

"Pensavo che il mondo sarebbe stato migliore se non ci fossi stata - ha dichiarato infatti la Gomez che, dopo un crollo emotivo nel 2018 che la portò al ricovero, dice di essere stata un po' meglio grazie a tantissime medicine prescritte dai medici che, però, la facevano sentire diversa da se stessa, come se fosse un'altra persona.

Anche la fine della relazione con Justin Bieber non ha aiutato la sua salute mentale. I fan della coppia, infatti, accusavano Hailey Bieber di averle rubato il fidanzato, un caos mediatico che ha rischiato di farla tornare indietro di molti passi nella sua cura ma che lei è riuscita a gestire con molta serenità d'animo e maturità.

Domani, inoltre, su Apple TV+ debutterà il suo nuovo documentario dal titolo "Selena Gomez: My Mind & Me", presentato in anteprima mercoledì sera a Los Angeles alla presenza di diverse star come Olivia Rodrigo, Camila Cabello e Billie Eilish.