Selfie con Maria De Filippi durante la camera ardente di Maurizio Costanzo: è bufera

Fa molto discutere l'immagine che sta circolando in queste ore sui social, decisamente stridente con la compostezza che scandisce le ore di lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Nella foto in questione si vede, infatti, una persona che, cogliendo l'occasione di rendere omaggio al grande giornalista presso la camera ardente allestita al Campidoglio, ha chiesto un selfie a Maria De Filippi, presente per accogliere la folla di persone che stanno tributando il loro omaggio. Tra strette di mani e ringraziamenti, la conduttrice non si è sottratta alla richiesta nonostante fosse decisamente fuori luogo, forse per evitare di dare adito a polemiche in un contesto come quello. Ma un'accesa polemica si è comunque scatenata in rete dove tantissimi sono coloro che stanno condannando una richiesta tanto inopportuna.

"Lei una signora"; "Quello andava sbattuto fuori"; "In Italia non si ha nemmeno un minimo di rispetto per chi è morto, ma nel compenso si fa tanto i fighi per un selfie ai parenti del morto. Lei una gran donna ma lui è proprio cafone, irrispettoso per la famiglia": questi sono alcuni dei commenti scritti a corredo della foto condivisa su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela. Una protesta che sta coinvolgendo tantissimi utenti, gli stessi che in queste ore, con i loro messaggi di affetto e stima, hanno reso virale l'hashtag #MaurizioCostanzo.

Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il coglione che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può? pic.twitter.com/04u7f3eFjn — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 26, 2023