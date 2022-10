"Giustificare la sovraesposizione dei bimbi sui social? Sconvolgente", Selvaggia Lucarelli contro chi difende i Ferragnez

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di uno dei temi più scottanti del momento, lo sfruttamento social dei bambini a scopi finanziari scaturito dall'ultimo scivolone dei Ferragnez dove, in un video su Instagram, si sente la tata chiedere a Leone di smettere di disegnare per fare un sorriso davanti alla camera dello smartphone. Un video che ha fatto il giro del web finendo sulle pagine dei giornali e aprendo un dibattito infinito su quanto sia giusto sfruttare i bambini, a loro insaputa, per creare contenuti social e, di conseguenza, guadagni. A dire la sua sulla questione è stata subito Selvaggia Lucarelli, attentissima a ogni mossa sbagliata dei Ferragnez che, proprio come tanti altri, ha voluto sottolineare il disappunto sul tema sfruttamento dei minori sui social. Dopo aver detto la sua due giorni fa, oggi, Selvaggia ha deciso di tornare a parlare dei Ferrangez e del loro monetizzare sui figli criticando chiunque giustifichi il comportamento di Chiara e Fedez verso i loro due bambini.

La Lucarelli, infatti, si è scagliata, senza mezzi termini, contro VanityFair per un articolo in cui viene difeso e giustificato il modo in cui Chiara Ferragni e Fedez espongono i loro bambini sui social, in riferimento al video su Leone che è costato a Fedez, il suo settimo tapiro a Striscia La Notizia.

"Penso sia legittimo avere opinioni diverse ma davvero sto leggendo solo difese d'ufficio di una mancanza di cultura e profondità disarmanti. E stiamo parlando di giornalismo. C'è pi profondità e pensiero critico in molti commenti di non giornalisti", sono le parole di Selvaggia contro il collega di VenityFair che, nel suo articolo parlava di un eccessivo attacco mediatico nei confronti dei Ferragnez: "Sembrava che i Ferragnez fossero macchiati di un reato che in confronto Dahmer era un monaco benedettino, i Ferragnez non hanno ucciso nessuno".

Selvaggia, poi, oltre a ritenere queste parole senza senso ha anche tirato in ballo il tema della legge di tutela per l'immagine dei minori online sottolineando che "Il fatto che l'utilizzo dei minori sui social da cui si hanno dei guadagni non sia ancora regolato da leggi non vuol dire che sia giusto" e aggiunge "I bambini devono pagarsi le scuole e la bella vita con la loro sovraesposizione, anche se da grandi dovesse dispiacergli? Ma siamo seri? Io sono sconvolta. Ma soprattutto, senza le foto quotidiane dei bambini i Ferragnez non hanno un reddito?".