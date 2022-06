Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando? I nomi di (possibili) sostituti

Se così fosse, si tratterebbe di uno dei "divorzi" più chiacchierati di questa stagione televisiva. E' giallo sulla permanenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, trasmissione di cui è giurata ormai dal 2016, dopo alcune risposte criptiche rilasciate dalla giornalista sul suo profilo Instagram. Sì perché, nel giorno "domande e risposte" con i follower, la giudice del varietà di Rai 1 ha lanciato un sospetto.

Ai follower che domandavano infatti se, nel corso della prossima stagione, Selvaggia avrebbe replicato gli stessi (tre) impegni professionali di quest'anno (ovvero Radio Capital, Ballando con le Stelle e Piazzapulita), la 47enne ha risposto: "Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale". Insomma, uno dei tre impegni non verrà riproposto e il dubbio è che si tratti proprio di Ballando. In attesa di eventuali conferme o smentite, è TvBlog - sito di settore specializzato in tematiche televisive - ad avanzare alcuni nomi circa il possibile sostituto di colei che, per anni, ha portato a Ballando un ritorno di ascolti notevole (considerata l'attitudine alla schiettezza e, dunque, alla mediaticità). Tra i nomi in lizza, dunque: quelli dei conduttori Giancarlo Magalli e Costantino Della Gherardesca, ma anche quello di Platinette.