Lucarelli: "Sono una gattara e non c'entro niente con la Ferragni. Ballando? C'è qualcosa di storto"

Selvaggia Lucarelli si è raccontata senza peli sulla lingua svelando cosa pensa di Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Ballando con le Stelle e, tra gli altri, anche di se stessa arrivando a definirsi come una "gattara" più che una giornalista o una scrittrice. L'opinionista tv, infatti, si è lasciata andare a un lungo racconto senza peli sulla lingua, in un'intervista per Davide Maggio, dove ha svelato diversi dettagli sul suo astio nei confronti della collega Carolyn Smith, su com'è l'atmosfera nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle e ha voluto specificare una volta per tutte qual è la differenza tra lei e uno dei suoi "bersagli" preferiti: Chiara Ferragni.

La Lucarelli, che ha da pochissimo dovuto affrontare un difficile lutto con la perdita di sua mamma, lutto che l'ha anche messa al centro di una feroce polemica social, ha fatto importanti rivelazioni su molti colleghi del mondo dello spettacolo e sul programma che l'ha resa nota al pubblico nazionale: Ballando con le Stelle. Se l'antipatia con Carolyn Smith era più che palese, Selvaggia, in questa intima intervista, ha voluto rincarare la dose: "Carolyn? Impari a rispettarmi, fa tv e di tv io ne so più di lei. Ha sempre questo livore mascherato nei miei confronti come se fossi io la fonte di ogni conflitto, non ricordo però la sua indignazione per il “Tr*ia” della Zanicchi, anzi, lei è l’unica della giuria che l’ha anche giustificata dicendo che in Veneto è un intercalare". Inoltre, la Lucarelli ci ha tenuto a specificare che se la Smith pensa che a Ballando ci sia aria di negatività, "che vada a fare lo Zecchino D'Oro, così non rischia che qualcuno turbi la sua nota positività.

Ma non è finita qui, Selvaggia ha sparato a zero anche su altri colleghi come Francesca Ferragni e la sua acclamatissima trasmissione Belve: "La Fagnani fa interviste che illuminano più lei che l’intervistato. Comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria, Sono obiettore di coscienza".

E su Ballando? Selvaggia rivela che nel programma c'è qualcosa di storto nel modo in cui vengono affrontati i temi: "Ballando tutela Ballando prima di ogni cosa, e questo è pure comprensibile visto che ne va della sua sopravvivenza. Detto ciò, la risposta è: talvolta sì, talvolta no e quando ciò non è avvenuto l’ho sempre detto a loro con estrema franchezza. Ho avuto confronti e anche discussioni. Per me non è mai l’episodio in sé il problema perché non penso che Milly o gli autori possano avere il controllo su tutto, le cose capitano. È talvolta il loro modo di (non) riparare che mi ferisce. Mi trattano più da concorrente che da cast fisso”.

E non poteva mancare un feroce attacco nei confronti dei Ferragnez che ha prima attaccato (velatamente) definendli persone che "usano la condivisione del dolore per mascherare il loro egocentrismo" e poi ha sottolineato che c'è una grande differenza tra lei e Chiara Ferragni: "La stessa (differenza) che c’è tra una noce di macadamia e un orologio a pendolo".