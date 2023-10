Selvaggia Lucarelli: "Dopo un anno senza carne mi sono tornati i capelli"

Selvaggia Lucarelli ha parlato più volte della sua scelta di non mangiare più carne, una decisione presa dopo aver visto il documentario "Dominion", che denuncia lo sfruttamento degli animali in ogni settore. "A me questo documentario ha cambiato la vita. In meglio. Mi sento una persona che si è svegliata dal torpore. E vi garantisco che stare svegli è una bellissima sensazione" aveva spiegato sui social e in una puntata del suo podcast.

La giornalista si era detta scioccata, rivelando di aver pianto molto: "Non tutti riescono a vederlo fino alla fine, c'è chi si ferma dopo i primi 5 minuti e non riesce ad andare avanti. Io e il mio fidanzato Lorenzo abbiamo resistito per 45 minuti, non riuscivamo a parlare mentre lo vedevamo, eravamo autenticamente sotto shock".

Una scelta etica che le sta portando benefici anche dal punto di vista fisico e di salute. Oggi tra le storie ha pubblicato una storia in cui mostra soddisfatta i suoi capelli lunghi, e fa sapere: "Dopo quasi un anno senza carne e con una alimentazione prevalentemente vegetariana, mi sono tornati i capelli. Niente più extension". Selvaggia Lucarelli lo riconduce a quello e avrà certamente le motivazioni per farlo. Soddisfatta, condivide tutto con i follower: "Ogni tanto una gioia".