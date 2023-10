Selvaggia Lucarelli racconta il retroscena sulla cena con Teo Mammucari: "Cos'è successo davvero quella sera"

La puntata di oggi di Domenica In è iniziata con un talk su Ballando con le stelle. Ospite di Mara Venier, alcuni protagonisti del dance show di Rai 1, ovvero Carlotta Mantovan, Paola Perego, Simona Ventura (che ha fatto pace con la conduttrice dopo anni) e Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima ieri è stata al centro di un'accesa discussione con Teo Mammucari alla cui esibizione lei ha dato uno zero. Delle motivazioni che hanno portato a questa drastica scelta la giudice di Ballando ha dato la sua spiegazione, soffermandosi anche sul dettaglio della cena insieme accaduto diversi anni fa e rivelato da Mammucari durante la diretta.

"È stata una puntata che si è presa Teo Mammucari", ha esordito Lucarelli commentando la diretta di ieri: "Rischia di rubare la scena a tutti, invito tuti gli concorrenti a darsi una svegliata". Quanto alla cena raccontata da Mammucari: "Lui sostiene che ci siamo visti da soli a cena. È falso", ha detto ancora, per poi raccontare la sua versione dei fatti su quel giorno di tanti anni fa. "Vado al cabaret a vedere Teo Mammucari con altre ragazze. Teo mi invita a cena con altri cabarettisti al Rubagalline e mi siedo tra lui e l'altro cabarettista. Alla fine mi fidanzo con l'altro cabarettista con cui sono stata fidanzata per anni" le parole di Selvaggia. Sul voto, poi, ha ribadito: "Gli ho dato zero perché non fa il concorrente, è Ballando con le stelle, non un cabaret". Contattato telefonicamente, Teo Mammucari ha tentato di intervenire, ma la chiamata è stata interrotta e non ha potuto replicare. Di certo non mancheranno altre occasioni...

Chi era il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Il nome dell'uomo conosciuto quella sera con cui Selvaggia Lucarelli iniziò una lunga relazione non è stato fatto. Un piccolo accenno è arrivato da Mara che si è riferita a "Max" e il pensiero è andato a Max Giusti. Prima di Lorenzo Biagiarelli e Laerte Pappalardo, infatti, la giudice di Ballando è stata legata per sette anni al comico. "È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto", ha detto qualche tempo fa Giusti al Messaggero. L'addio tra i due a quanto pare fu burrascoso ma Selvaggia e Max hanno sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca in questi anni.